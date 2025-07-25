Дефицит овощей в Днепропетровской области привел к очередному удорожанию огурцов, теперь стоят от 30 до 50 грн/кг, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет со ссылкой на аналитиков EastFruit.

Это на 13% больше, чем неделю назад. Причиной удорожания стала резкая нехватка предложения на фоне завершения сбора урожая в тепличных хозяйствах.

Как сообщают аналитики EastFruit, основной фактор – масштабные зачистки в тепличных комплексах, проводимые перед второй волной посевов. Это существенно сократило поступление продукции на внутренний рынок. Параллельно наблюдается снижение темпов уборки овощей в открытом грунте из-за неблагоприятной погоды.

Согласно данным, сейчас тепличные огурцы стоят 30–50 грн/кг, тогда как в конце прошлой недели средний уровень был значительно ниже. Рост составил около 13%. Несмотря на это по сравнению с 2024 годом огурцы остаются дешевле — на 16%.

Продавцы предупреждают, что если ситуация не изменится, дефицит овощей в Днепропетровской области грозит уменьшением реализации из-за высокой цены. В дальнейшем возможно торможение спроса, поскольку покупатели будут искать более доступные альтернативы.

Ожидается, что стабилизация стоимости станет реальной только после начала нового цикла выращивания и восстановления объема поступления продукции на рынок.

Источник: УНН

К слову, в Днепропетровской области также происходит подорожание продуктов.

В июле потребители почувствовали рост стоимости нескольких популярных товаров, среди которых зеленый горошек, кабачковая икра и сардины. За последние четыре недели средняя цена зеленого горошка торговой марки Novus (410 г) выросла на 7 грн - с 42,99 до 49,99. Причем уже с конца июня стоимость держится стабильно на высшем уровне, не изменяясь от 26 числа.

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