Графік відключення газу на тиждень з 28 липня по 3 серпня у Дніпропетровській області зачепить кілька населених пунктів, повідомляє Politeka.

Як зазначають у місцевій філії "Газмереж", графік відключення газу на тиждень з 28 липня по 3 серпня у Дніпропетровській області діятиме лише в два дні.

Перш за все, це стосується Самарівської територіальної громади. Тут блакитного палива не буде 31.07 з 08:00 до 16:00. Обмеження пов’язане з проведенням газонебезпечних технічних робіт, які потребують тимчасового зупинення подачі ресурсу до 80 домогосподарств.

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Мешканцям наполегливо рекомендують заздалегідь перекрити запірні пристрої перед усіма газовими приладами. Це стосується як плит, так і побутових лічильників. Такий запобіжний захід допомагає зменшити ризики і спрощує подальше відновлення газопостачання.

Ще одне важливе повідомлення від місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" надійшло до Карпівської сільської ради. Згідно з ним, 29.07 з 08:00 до 17:00 будуть проводити ремонтні роботи на газопроводі середнього тиску.

Це стосується ділянки біля села Новомалинівка. Роботи мають на меті усунення витоку блакитного палива, а тому постачання до всього населеного пункту буде призупинене на вказаний час.

Графік відключення газу на тиждень з 28 липня по 3 серпня у Дніпропетровській області передбачає ці обмеження як частину планових заходів для підвищення безпеки. Газовики зазначають, що всі роботи є необхідними і мають на меті запобігання можливим надзвичайним ситуаціям у майбутньому.

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