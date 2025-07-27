График отключения газа на неделю с 28 июля по 3 августа в Днепропетровской области уже обнародован.

График отключения газа на неделю с 28 июля по 3 августа в Днепропетровской области коснется нескольких населенных пунктов, сообщает Politeka.

Как отмечают в местном филиале "Газсетей", график отключения газа на неделю с 28 июля по 3 августа в Днепропетровской области будет действовать только в два дня.

Прежде всего это касается Самаровской территориальной общины. Здесь голубого топлива не будет 31.07 с 08:00 до 16:00. Ограничение связано с проведением газоопасных технических работ, нуждающихся в временной остановке подачи ресурса до 80 домохозяйств.

Жителям настоятельно рекомендуют заранее перекрыть запорные устройства перед всеми газовыми приборами. Это касается как плит, так и бытовых счётчиков. Такая мера предосторожности помогает уменьшить риски и упрощает дальнейшее восстановление газоснабжения.

Еще одно важное сообщение от местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" поступило в Карповский сельский совет. Согласно ему, 29.07 с 08:00 до 17:00 будут производить ремонтные работы на газопроводе среднего давления.

Это касается участка возле села Новомалиновка. Работы преследуют цель устранения утечки голубого топлива, а потому поставки ко всему населенному пункту будут приостановлены на указанное время.

График отключения газа в неделю с 28 июля по 3 августа в Днепропетровской области предусматривает эти ограничения как часть плановых мер по повышению безопасности. Газовики отмечают, что все работы необходимы и преследуют цель предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций в будущем.

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