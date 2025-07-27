У такому випадку дефіцит продуктів у Сумській області стане ще відчутнішим.

Дефіцит продуктів у Сумській області може відчутно вдарити по гаманцях споживачів уже найближчим часом, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає директор Спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський.

В Україні стрімко скорочується наявність жита, необхідного для випікання одного з найпопулярніших сортів хліба. Ціна за буханець житнього хліба може досягти рекордних 40–50 грн. Проблема полягає у повній відсутності внутрішнього виробництва у період 2025–2026 років.

Як пояснив Родіон Рибчинський, уже зараз українські пекарі змушені купувати сировину за кордоном. Основними постачальниками стали Польща та країни Балтії. Через економічну невигідність українські фермери уникають вирощування жита — з одного гектара в середньому отримують лише 40 центнерів, тоді як пшениця дає близько 60.

Окремим чинником стало припинення постачання з Білорусі, що раніше займала ключову позицію серед імпортерів. За відсутності внутрішнього врожаю, нестача продукту призводить до зростання закупівельних цін. Протягом року тонна жита подорожчала з 6–7 тис. грн до 12–14 тис. грн, а борошна — з 10 до 18–20 тис. гривень.

Нестача та ціна зумовлюють ще одну загрозу — частина хлібозаводів може припинити виробництво через збитковість. У такому випадку дефіцит продуктів у Сумській області стане ще відчутнішим. Водночас, експерти не виключають зростання зацікавленості аграріїв у вирощуванні жита через високі ціни, але позитивний ефект очікується не раніше сезону 2026/2027.

До того часу споживачам доведеться пристосовуватися до нових умов ринку та поступового зникнення звичних продуктів з полиць.

Джерело: interfax

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