Благодійна організація розпочинає оновлення карти потреб у гуманітарній допомозі для пенсіонерів та ВПО у Дніпропетровській області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надає благодійна організація "Відновити лінію життя", повідомляє Politeka.net.

Прес-служба організації розповіла про впровадження змін, які допоможуть швидше надавати підтримку.

Благодійна організація "Міжнародний благодійний фонд "Відновити лінію життя" розпочинає оновлення карти потреб у гуманітарній допомозі для пенсіонерів та ВПО у Дніпропетровській області, Запорізькій та Донецькій. Мета цієї ініціативи — забезпечити оперативну, точну та цільову допомогу тим громадам, які живуть у постійній загрозі через близькість до лінії фронту.

Потреби людей, які мешкають поблизу зони бойових дій, змінюються щодня. Тому фонд закликає всіх небайдужих долучитися до ініціативи та заповнити спеціальну анкету. Це дозволить зібрати актуальну інформацію про ситуацію в містах і селах, а також визначити найгостріші запити на допомогу — від продуктів до медикаментів, засобів гігієни чи підтримки соціальної інфраструктури.

Форма відкрита для широкого кола заявників, зокрема:

представників місцевих органів влади;

старост сільських і селищних громад;

координаторів волонтерських ініціатив;

працівників медичних, освітніх або соціальних установ;

активістів і мешканців, які добре обізнані з ситуацією у своєму населеному пункті;

а також для окремих домогосподарств та індивідуальних заявників, які самі звертаються по гуманітарну допомогу для пенсіонерів та ВПО у Дніпропетровській області, на Запоріжжі та Донетчині.

Програма охоплює Дніпропетровську, Запорізьку та Донецьку області. Зокрема, до переліку входять такі міста, як Краматорськ, Слов’янськ, Лиман, Покровськ та навколишні населені пункти. Саме в цих регіонах гуманітарна ситуація залишається надзвичайно складною через постійні обстріли, нестачу ресурсів та високий рівень внутрішньої міграції.

Щоб долучитися до оновлення карти потреб, необхідно заповнити анкету за посиланням.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі: для переселенців готують корисне нововведення, важливі нюанси.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто може отримати понад 3 тисячі гривень до Дня Незалежності.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО в Дніпропетровській області: хто з переселенців може оформити грошову допомогу, в ПФУ пояснили.