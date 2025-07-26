Благотворительная организация начинает обновление карты потребностей в гуманитарной помощи для пенсионеров и ВПЛ в Днепропетровской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области оказывает благотворительная организация "Восстановить линию жизни", сообщает Politeka.net.

Пресс-служба организации рассказала о введении изменений, которые помогут быстрее оказывать поддержку.

Благотворительная организация "Международный благотворительный фонд "Восстановить линию жизни" начинает обновление карты потребностей в гуманитарной помощи для пенсионеров и ВПЛ в Днепропетровской области, Запорожской и Донецкой. Цель этой инициативы - обеспечить оперативную, точную и целевую помощь тем общинам, которые живут в постоянной угрозе через близкие.

Потребности людей, проживающих вблизи зоны боевых действий, меняются каждый день. Поэтому фонд призывает всех неравнодушных присоединиться к инициативе и заполнить специальную анкету. Это позволит собрать актуальную информацию о ситуации в городах и селах, а также определить самые острые запросы на помощь от продуктов до медикаментов, средств гигиены или поддержки социальной инфраструктуры.

Форма открыта для широкого круга заявителей, в частности:

представителей местных органов власти;

старост сельских и поселковых общин;

координаторов волонтерских инициатив;

работников медицинских, образовательных или социальных учреждений;

активистов и жителей, хорошо знакомых с ситуацией в своем населенном пункте;

а также для отдельных домохозяйств и индивидуальных заявителей, которые сами обращаются за гуманитарной помощью для пенсионеров и ВПЛ в Днепропетровской области, Запорожье и Донетчине.

Программа включает Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую области. В частности, в список входят такие города, как Краматорск, Славянск, Лиман, Покровск и окрестные населенные пункты. Именно в этих регионах гуманитарная ситуация остается чрезвычайно сложной из-за постоянных обстрелов, нехватки ресурсов и высокого уровня внутренней миграции.

Чтобы присоединиться к обновлению карты потребностей, необходимо заполнить анкету по ссылке.

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