Благодійна організація "Карітас" у партнерстві з Caritas Norge розпочинає новий етап гуманітарної допомоги для пенсіонерів та ВПО, для мешканців у Кривому Розі.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Кривому Розі надається благодійна організація "Карітас" за підтримки Caritas Norge, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці організації у Фейсбук.

Благодійна організація "Карітас" у партнерстві з Caritas Norge розпочинає новий етап гуманітарної допомоги для пенсіонерів та ВПО, для мешканців у Кривому Розі, які опинилися у складних життєвих обставинах.

У межах програми стартує реєстрація на отримання ваучерів (сертифікати), які можна буде використати в магазинах мережі АТБ для придбання найнеобхідніших гігієнічних засобів.

Це товари першої потреби, які щодня необхідні для збереження гідного рівня життя та особистої гігієни. Наша мета — зробити ці речі доступними для тих, хто через війну чи життєві обставини не має можливості самостійно їх придбати.

Ця програма створена для людей, які належать до однієї з таких соціально вразливих категорій:

Особи з інвалідністю першої групи.

Люди, які є лежачими хворими та потребують постійного стороннього догляду.

Родини, у складі яких є дитина з інвалідністю.

Окрім належності до однієї з наведених категорій, важливо також відповідати одній з таких умов:

Ви є внутрішньо переміщеною особою (ВПО) і тимчасово проживаєте на території Кривого Рогу.

Або ви є місцевим жителем чи жителькою, чиє житло було пошкоджене внаслідок бойових дій (при наявності відповідного акту про пошкодження), або ви самі отримали тілесні ушкодження через обстріли та маєте підтвердження у вигляді медичної довідки про поранення.

Щоб дізнатися деталі або подати заявку на участь у програмі, будь ласка, звертайтеся на гарячу лінію фонду.

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