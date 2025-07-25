Благотворительная организация "Каритас" в партнерстве с Caritas Norge начинает новый этап гуманитарной помощи для пенсионеров и ВПЛ, для жителей в Кривом Роге.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Кривом Роге оказывается благотворительная организация "Каритас" при поддержке Caritas Norge, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице организации в Фейсбуке.

Благотворительная организация "Каритас" в партнерстве с Caritas Norge начинает новый этап гуманитарной помощи для пенсионеров и ВПЛ, для жителей Кривого Рога, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

В рамках программы стартует регистрация на получение ваучеров (сертификаты), которые можно использовать в магазинах сети АТБ для приобретения самых необходимых гигиенических средств.

Это товары первой потребности, ежедневно необходимые для сохранения достойного уровня жизни и личной гигиены. Наша цель — сделать эти вещи доступными для тех, кто из-за войны войны или жизненных обстоятельств не имеет возможности самостоятельно их приобрести.

Эта программа создана для людей, принадлежащих к одной из таких социально уязвимых категорий:

Лица с инвалидностью первой группы.

Люди, лежащие больными и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе.

Семьи, в составе которых есть ребенок с инвалидностью.

Кроме принадлежности к одной из приведенных категорий, важно также соответствовать одному из следующих условий:

Вы внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) и временно проживаете на территории Кривого Рога.

Либо вы являетесь местным жителем или жительницей, чье жилье было повреждено в результате боевых действий (при наличии соответствующего акта о повреждении), или вы сами получили телесные повреждения из-за обстрелов и подтверждены в виде медицинской справки о ранениях.

Чтобы узнать детали или подать заявку на участие в программе, пожалуйста, обращайтесь на орячую линию фонда.

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