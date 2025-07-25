Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Кривом Роге оказывается благотворительная организация "Каритас" при поддержке Caritas Norge, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится на странице организации в Фейсбуке.
Благотворительная организация "Каритас" в партнерстве с Caritas Norge начинает новый этап гуманитарной помощи для пенсионеров и ВПЛ, для жителей Кривого Рога, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
В рамках программы стартует регистрация на получение ваучеров (сертификаты), которые можно использовать в магазинах сети АТБ для приобретения самых необходимых гигиенических средств.
Это товары первой потребности, ежедневно необходимые для сохранения достойного уровня жизни и личной гигиены. Наша цель — сделать эти вещи доступными для тех, кто из-за войны войны или жизненных обстоятельств не имеет возможности самостоятельно их приобрести.
Эта программа создана для людей, принадлежащих к одной из таких социально уязвимых категорий:
- Лица с инвалидностью первой группы.
- Люди, лежащие больными и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе.
- Семьи, в составе которых есть ребенок с инвалидностью.
Кроме принадлежности к одной из приведенных категорий, важно также соответствовать одному из следующих условий:
- Вы внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) и временно проживаете на территории Кривого Рога.
- Либо вы являетесь местным жителем или жительницей, чье жилье было повреждено в результате боевых действий (при наличии соответствующего акта о повреждении), или вы сами получили телесные повреждения из-за обстрелов и подтверждены в виде медицинской справки о ранениях.
Чтобы узнать детали или подать заявку на участие в программе, пожалуйста, обращайтесь на орячую линию фонда.
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