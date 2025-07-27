Фахівці наголошують, що дефіцит продуктів у Харківській області став наслідком не лише скорочення постачання, а й загальної нестабільності аграрного сектора.

Дефіцит продуктів у Харківській області позначився і на ціновій ситуації з огірками, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає УНН з посиланням на аналітиків EastFruit.

Станом на сьогодні теплична продукція коштує від 30 до 50 грн за кілограм, що на 13% вище, ніж тиждень тому. Аналітики EastFruit зазначають, що така зміна зумовлена зменшенням кількості вибірок у господарствах. Масові зачистки у теплицях перед другою сівозміною суттєво вплинули на обсяги, що надходять у продаж.

Крім того, погодні умови у літній період також не сприяли активному збиранню врожаю. Через це огірки стали менш доступними навіть на регіональному рівні. За даними учасників ринку, ситуація викликає занепокоєння: якщо тренд триватиме, попит може впасти через небажання споживачів купувати дорожчий товар.

Незважаючи на подорожчання, середній рівень цін залишається на 16% нижчим порівняно з аналогічним періодом минулого сезону. Проте подальше зростання може негативно вплинути на збут у торговельних мережах.

Фахівці наголошують, що дефіцит продуктів у Харківській області став наслідком не лише скорочення постачання, а й загальної нестабільності аграрного сектора. Ситуація потребує швидкої реакції від виробників та ритейлу для недопущення ще більшого розбалансування на ринку.

Джерело: УНН

До слова, також повідомлялося про безкоштовні продукти на Харківщині для пенсіонерів та ВПО.

Про дати нових роздач безкоштовних продуктів для пенсіонерів та ВПО у Харківській області повідомляє організація додатко на своїх сторінках в соціальних мережах.

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