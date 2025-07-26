Робота для пенсіонерів у Вінниці наразі доступна в багатьох варіантах, тож кожен може знайти те, що до душі.

Робота для пенсіонерів у Вінниці передбачає, що у місті можна знайти пропозиції, які не лише підходять людям поважного віку, а й пропонують достойну зарплату та зручний графік, повідомляє Politeka.

Ми проаналізували оголошення на платформі work.ua та показуємо найактуальніші з них.

Почнемо з оператора автозаправної станції Alma. Тут зарплата коливається від 10000 до 20000. Оплата за зміну становить 1000. Для цієї посади не обов’язково мати досвід, адже роботодавці готові навчити.

Важливо бути уважним, чесним і без шкідливих звичок. Ця робота для пенсіонерів у Вінниці передбачає прийом палива, заправку автомобілів і ведення документації. Територія заправки підтримується у чистоті, а обладнання експлуатується дбайливо.

Графік передбачає змінний режим: одна доба через три. Це дозволяє поєднувати зайнятість з особистим життям. А сама станція розташована в селі Малинівка. Тут є всі умови для комфорту, включно з генератором, інтернетом, світлом, а також обігрівачем, мікрохвильовкою, холодильником і чайником.

Ще одна цікава пропозиція для тих, хто не боїться активності - укладальник-пакувальник новорічних подарунків. Оплата на цій посаді коливається від 21000 до 25000. Ця робота для пенсіонерів у Вінниці вимагає уважності і акуратності.

Потрібно пакувати подарунки за встановленими стандартами, слідкувати за якістю вмісту, маркувати продукцію і підтримувати порядок. Досвід у пакуванні вітається, але не є обов’язковим. Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування на сезон з липня до листопада і навчання.

Окрім цього, компанія WOG шукає оператора-продавця-касира для автозаправної комплексної станції на вулиці Лебединського, 15. Зарплата становить 17000 гривень.

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