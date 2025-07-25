Перехідний період з дефіцитом продуктів у Київській області до 2026 року виявиться випробуванням.

Дефіцит продуктів у Київській області набуває нового рівня, адже в Україні очікується суттєвий дефіцит жита, що вже впливає на цінову ситуацію у торгівельній мережі, повідомляє Politeka.

Про це повідомив директор Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський в одному з недавніх інтерв’ю.

Через майже повну відсутність власного вирощування в 2025‑2026 роках, виробники муки змушені закуповувати імпортне зерно за високими ставками.

Сьогодні ситуація вважається критичною: частка сировини, що використовується пекарнями, надходить з Польщі або країн Балтії. Основна причина – аграрії все менше сіють жито, віддаючи перевагу пшениці, яка забезпечує до 60 ц/га замість 40 ц/га. Така різниця у врожайності безпосередньо впливає на дохід та вибір культур.

Не менш важливу роль зіграли зміни в імпорті: раніше значна частина жита приїжджала з Білорусі, однак нині поставки з цієї країни майже припинилися, що спричинило дефіцит. За словами Рибчинського, цінник на тонну зерна зросла майже вдвічі – з 6‑7 тис. грн у 2024‑му до 12‑14 тис. грн у травні 2025‑го. Аналогічна динаміка спостерігається й у сегменті борошна: було 10 тис. грн за тонну, стало 18‑20 тис.

Такі умови неминуче призведуть до збільшення вартості житнього хліба до 40‑50 гривень за буханець. Частина пекарів може навіть відмовитися від випічки такого продукту через збитковість. Імпортне зерно набагато дорожче, українська сировина стрімко втрачає в доступності.

Однак експерт передбачає можливий поворот: високий попит і дорогі ціни можуть стимулювати аграріїв повернутися до вирощування жита. Тому у сезоні 2026/2027 частка земель під цією культурою може зрости і стабілізувати ринок. Попри це, адаптація займе час і перехідний період з дефіцитом продуктів у Київській області до 2026 року виявиться випробуванням.

Джерело: interfax

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