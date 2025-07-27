Робота для пенсіонерів у Полтаві не сприймається як щось незвичне, адже зараз дедалі частіше можна побачити оголошення, де готові прийняти тих, кому за 60.

Робота для пенсіонерів у Полтаві може бути і спокійною, і активною, повідомляє Politeka.

Наприклад на сайті work.ua шукають продавця-консультанта в магазин аксесуарів для мобільних телефонів. Тут важливо бути відкритим до спілкування, мати охайний вигляд і бажання допомагати людям.

Бажано, аби у вас вже був досвід в торгівлі, однак якщо його немає, роботодавець готовий провести безкоштовне навчання. Графік комфортний. З понеділка по п’ятницю з восьмої ранку до п’ятої вечора.

Субота та неділя є вихідними. Заробітна плата складається зі ставки та відсотка від продажів. Загальний рівень оплати коливається в межах від 6000 до 9500 гривень на місяць. Виплати здійснюються без затримок.

Асортимент магазину складається з навушників, зарядних пристроїв, кабелів, колонок та інших електронних товарів. Тут потрібна комунікабельна і порядна людина, яка вміє спілкуватися з покупцями.

Така робота для пенсіонерів у Полтаві точно стане хорошим варіантом для тих, хто хоче підтримувати соціальну активність і мати додатковий дохід.

Ще один варіант для старших людей, які мають сили - це вакансія шиномонтажника. Якщо ви готові навчатись, то ця пропозиція може бути цікавою.

Роботодавець приймає навіть тих, хто не має спеціальної освіти або досвіду. Навчання відбувається прямо на місці. Від працівника очікують відповідальності та фізичної витривалості.

Серед обов’язків є зняття і встановлення шин, балансування коліс, ремонт, а також перевірка технічного стану. Ця робота для пенсіонерів в Полтаві не з легких, однак для активних людей вона підійде.

Заробітна плата тут залежить від вашого темпу. Мінімально можна отримати 10000 гривень, але сума може зростати до 20000.

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