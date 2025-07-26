Наразі знайти роботу для пенсіонерів в Одесі стало простіше, ніж здається на перший погляд, тож показуємо доступні варіанти.

У місті дедалі більше компаній, які відкрито заявляють, що готові брати на роботу в Одесі пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Багато вакансій на сайті work.ua це тільки підтверджують. Робота для пенсіонерів в Одесі є і для тих, хто хоче більш спокійного графіка, і для тих, кому не сидиться на місці.

Один із варіантів - посада комірника на складі брендового одягу. Основні завдання цілком зрозумілі. Прийом, зберігання та видача товару, оформлення накладних і звітів. Крім того, потрібно сортувати та маркувати продукцію, правильно її розміщувати, пакувати замовлення та відправляти їх.

До цього додається ще заповнення товарних карток із вказанням бренду, опису, матеріалу та розміру. Також можна допомагати фотографу під час підготовки товару до зйомки. Якщо є досвід, то можна й самому фотографувати за додаткову оплату. Зарплата на цій позиції становить від 20 000 до 25 000 гривень на місяць.

Ще одна робота для пенсіонерів в Одесі - водій-експедитор. Тут потрібно мати водійське посвідчення категорії В, С або С1. Завдання полягає у розвезенні продуктів по магазинах, доставці вантажів у межах міста та області.

Праця вимагає уважності, дотримання температурного режиму під час транспортування, оформлення супровідної документації та поводження з готівкою. Також працівник бере участь у вантажно-розвантажувальних процесах і стежить за технічним станом автомобіля.

Якщо авто власне, компанія компенсує 50 відсотків витрат на пальне. Платити тут обіцяють від 25 000 до 45 000.

Не менш цікавий варіант - кур’єр у сервісі Glovo. Доставки виконуються в різних районах міста, зокрема Київському, Малиновському та Приморському. Зарплата може сягати 50 000 на місяць.

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