Найти работу для пенсионеров в Одессе стало проще, чем кажется на первый взгляд, поэтому показываем доступные варианты.

В городе все больше компаний, открыто заявляющих, что готовы брать на работу в Одессе пенсионеров , сообщает Politeka.

Многие вакансии на сайте work.ua это только подтверждают. Работа для пенсионеров в Одессе есть и для тех, кто хочет более спокойного графика и для тех, кому не сидится на месте.

Один из вариантов – должность кладовщика на складе брендовой одежды. Прием, хранение и выдача товара, оформление накладных и отчетов. Кроме того, нужно сортировать и маркировать продукцию, правильно ее размещать, упаковывать заказы и отправлять их.

К этому прилагается еще заполнение товарных карт с указанием бренда, описания, материала и размера. Также можно помогать фотографу при подготовке товара к съемке. Если есть опыт, можно и самому фотографировать за дополнительную оплату. Зарплата этой позиции составляет от 20 000 до 25 000 гривен в месяц.

Еще одна работа для пенсионеров в Одессе – водитель-экспедитор. Здесь нужно иметь водительское удостоверение категории В, С или С1. Задача состоит в развозке продуктов по магазинам, доставке грузов по городу и области.

Труд требует внимательности, соблюдения температурного режима при транспортировке, оформлении сопроводительной документации и обращения с наличными. Также работник участвует в погрузочно-разгрузочных процессах и следит за техническим состоянием автомобиля.

Если авто собственно, компания компенсирует 50 процентов расходов на топливо. Платить здесь обещают от 25000 до 45000.

Не менее интересный вариант – курьер в сервисе Glovo. Доставка осуществляется в разных районах города, в частности Киевском, Малиновском и Приморском. Зарплата может достигать 50 000 в месяц.

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