Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області фіксується як зниження асортименту, так і нерівномірне подорожчання.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області стає особливо помітним на тлі дефіциту сировини, викликаного активним відновленням експорту молочних товарів до країн ЄС, повідомляє Politeka.

Як інформує AgroReview, в Україні найближчим часом очікується зростання цін на молоко, що вже викликає занепокоєння споживачів та експертів.

Такі зміни позначаються на стабільності вартості молочної продукції в роздрібній торгівлі.

Після надання Україною додаткових квот на експорт молочної продукції, виробники різко збільшили обсяги постачання за кордон. Як наслідок, на внутрішньому ринку виник дефіцит молока-сировини. Заводи переробки змушені шукати дешевші джерела закупівлі, проте ситуація залишається напруженою. Учасники ринку вказують на те, що попри незначне покращення рентабельності, закупівельні ціни мають тенденцію до підвищення.

Серед причин – активний попит на біржові молочку в Європі, а також помітне здорожчання вершкового масла. За прогнозами фахівців, якщо нинішня цінова динаміка збережеться, у серпні українці відчують подальше зростання вартості молочних товарів у магазинах.

Так, станом на 14 липня, середня ціна на молоко «Яготинське 2,6%» (900 мл) становить 59,39 грн, що майже на 5 гривень більше, ніж місяць тому. У мережах ціна коливається: Megamarket – 64,5, Metro – 58,76, Novus – 57,99, Auchan – 56,3 грн. Молоко «Простонаше 1%» продається в середньому по 53,56 грн.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області фіксується як зниження асортименту, так і нерівномірне подорожчання.

Джерело: AgroReview

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