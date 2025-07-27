Синоптики розкрили прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 28 липня по 3 серпня.

Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 28 липня по 3 серпня підготували для українців синоптики та розкрили, чи очікувати послаблення спеки, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 28 липня по 3 серпня. Розпочнеться все зі спекотної пори. У понеділок 28-ого числа:хмари, які з'являться у місті вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря сягне максимум +35°C.

У вівторок, 29.07: повітря прогріється до +36°C. Хмари, які з'являться у місті вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Без опадів. У минулі часи помітили: якщо верес зацвів, значить, місяць уступає місце серпню. Також народ примітив, що 29 числа пташки задумуються (замовкають).

Середа, 30.07: увесь день небосвід триматиметься ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Дождів не прогнозується. Температурні коливання — від +22 до +34°C.

Четвер, 31 липня: на небі не з'явиться жодної хмаринки. Опади не прогнозуються. Впродовж дня температура триматиметься в межах +25…+34°C.

У п’ятницю, 01.08: небосвід стане ясним до самого завершення дня. Без опадів. Температура повітря триматиметься в межах +23…+32°C.

Субота, 02.08: увесь день небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура коливатиметься від +22 до +31°C. Наші пращури в цей день спостерігали за ластівками: якщо вони низько літають, осінь буде довга.

У неділю 03.08: небо буде ясним до самого завершення дня. Температурні показники — від +23 до +32°C. За повір'ям, літо має закінчитися після обіду. Наші пращури примітили: яке третє число серпня, такий і жовтень. Отже, прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 28 липня по 3 серпня обіцяє стабільно пекельну спеку.

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