Синоптики раскрыли прогноз погоды в Запорожье на неделю с 28 июля по 3 августа.

Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 28 июля по 3 августа подготовили для украинцев синоптики и раскрыли, ожидать ли ослабления жары, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Запорожье на неделю с 28 июля по 3 августа. Начнется все с жаркой поры. В понедельник 28 числа: тучи, которые появятся в городе днем, продержатся недолго - вечером ожидается ясная погода. Без осадков. Температура воздуха составит максимум +35°C.

Во вторник, 29.07 : воздух прогреется до +36°C. Облака, которые появятся в городе днем, продержатся недолго - вечером ожидается ясная пора. Без осадков. В прошлые времена заметили: если вереск зацвел, значит, луна уступает место августу. Также народ приметил, что 29 числа птиц задумываются (замолкают).

Среда, 30.07: во весь день небосвод будет держаться безоблачным, и облака не омрачят его до конца дня. Дождей не прогнозируется. Температурные колебания от +22 до +34°C.

Четверг, 31 июля: на небе не будет ни одного облака. Осадки не прогнозируются. В течение дня температура будет держаться в пределах +25…+34°C.

В пятницу, 01.08: небосвод станет ясным до самого завершения дня. Без осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах +23…+32°C.

Воскресенье, 02.08: днем небо будет чистым, и тучи не омрачят его до конца дня. Без осадков. Температура будет колебаться от +22 до +31°C. Наши предки в этот день следили за облаками: если они ожидают дождя, то будет дождь.

В воскресенье 03.08: небо будет ясным до самого завершения дня. Температурные показатели от +23 до +32°C. По поверью, лето должно закончиться после обеда. Наши предки приметили, если в этот день пора хорошая, то и весна будет хорошей. Итак, прогноз погоды в Запорожье на неделю с 28 июля по 3 августа обещает стабильную адскую жару.

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