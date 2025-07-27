Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 28 липня по 3 серпня обіцяє стабільну пору.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 28 липня по 3 серпня зробили синоптики та розповіли, які погодні сюрпризи чекати, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Харкові на тиждень з 28 липня по 3 серпня. Розпочнеться все зі спекотної пори. У понеділок 28-ого числа: перша половина дня у місті буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів. Температура повітря сягне максимум +32°C.

У вівторок, 29.07: повітря прогріється до +34°C. Хмари, які з'являться у місті вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Без опадів.

Середа, 30.07: небосвід триматиметься ясним до самого завершення дня. Дождів не прогнозується. Температурні коливання — від +22 до +34°C.

Четвер, 31 липня: на небі не з'явиться жодної хмаринки. Опади не прогнозуються. Впродовж дня температура триматиметься в межах +23…+33°C.

У п’ятницю, 01.08: чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Температура повітря триматиметься в межах +23…+33°C.

Субота, 02.08: хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Увечері йтиме дрібний дощ. Температура коливатиметься від +22 до +31°C. Наші пращури в цей день спостерігали за ластівками: якщо вони низько літають, осінь буде довга.

У неділю 03.08: чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Температурні показники — від +21 до +31°C. За повір'ям, літо має закінчитися після обіду. Наші пращури примітили: яке третє число серпня, такий і жовтень. А якщо цей день буде вітряним, то зима буде достатньо холодною.

Отже, прогноз погоди у Харкові на тиждень з 28 липня по 3 серпня обіцяє стабільну теплу погоду.

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