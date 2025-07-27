Прогноз погоды в Харькове на неделю с 28 июля по 3 августа обещает стабильное время.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 28 июля по 3 августа устроили синоптики и рассказали, какие погодные сюрпризы ждать, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Харькове на неделю с 28 июля по 3 августа. Начнется все с жаркой поры. В понедельник 28 числа: первая половина дня в городе будет ясной, а после обеда появятся тучи. Без осадков. Температура воздуха достигает максимума +32°C.

Во вторник, 29.07: воздух прогреется до +34°C. Тучи, которые появятся в городе днем, продержатся недолго - вечером ожидается ясная пора. Без осадков.

Среда, 30.07: небосвод будет держаться ясным до самого завершения дня. Дождей не прогнозируется. Температурные колебания от +22 до +34°C.

Четверг, 31 июля: на небе не появится ни одного облака. Осадки не прогнозируются. В течение дня температура будет держаться в пределах +23…+33°C.

В пятницу, 01.08: чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но вечером снова прояснится. Температура воздуха будет держаться в пределах +23…+33°C.

Суббота, 02.08: облачный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Вечером будет идти мелкий дождь. Температура будет колебаться от +22 до +31°C. Наши предки в этот день следили за облаками: если они ожидают дождя, то будет дождь.

В воскресенье 03.08: чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но вечером снова прояснится. Температурные показатели от +21 до +31°C. По поверью, лето должно закончиться после обеда. Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и весна будет хорошей. Если ветрянно, то зима станет холодной.

Следовательно, прогноз погоды в Харькове на неделю с 28 июля по 3 августа обещает стабильную теплую неделю.

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