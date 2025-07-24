Графік відключення газу у Львівській області 28 та 29 липня надає змогу заздалегідь підготуватися до тимчасових перебоїв і уникнути зайвих незручностей.

За графіком відключення газу у Львівській області 28 та 29 липня понад 3 тисячі споживачів у Шептицькому районі тимчасово залишаться без блакитного палива, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у Львівській філії «Газмережі».

Причина — планові ремонтні роботи, які проводить Червоноградське управління експлуатації газового господарства.

Відключення почнуться 28 липня о 08:00 та триватимуть до 17:00 наступного дня. Блакитного палива не буде у двох містах — Великі Мости, Белз — а також у дев’яти населених пунктах району: Реклинець, Стремінь, Борове, Заріка, Волиця, Двірці, Бутини, Куличків, Низи.

Причиною тимчасового припинення подачі газу є необхідність виконання профілактичних та ремонтних заходів на мережах. Компанія «Газмережі» закликає жителів із розумінням поставитися до незручностей, адже роботи проводяться в рамках планового технічного обслуговування, спрямованого на підтримку стабільності та безпеки газопостачання.

Інформацію щодо перебігу робіт та відновлення подачі газу можна уточнити у відповідних службах або на офіційних ресурсах компанії. Графік відключення газу у Львівській області 28 та 29 липня надає змогу заздалегідь підготуватися до тимчасових перебоїв і уникнути зайвих незручностей.

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