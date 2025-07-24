График отключения газа во Львовской области 28 и 29 июля позволяет заранее подготовиться к временным перебоям и избежать лишних неудобств.

По Графику отключения газа во Львовской области 28 и 29 июля более 3 тысяч потребителей в Шептицком районе временно останутся без голубого топлива, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют во Львовском филиале «Газсети».

Причина — плановые ремонтные работы, проводимые Красноградским управлением эксплуатации газового хозяйства.

Отключения начнутся 28 июля в 08:00 и продлятся до 17:00 на следующий день. Голубого топлива не будет в двух городах – Великие Мосты, Белз – а также в девяти населенных пунктах района: Реклинец, Стреминь, Боровое, Зарика, Волица, Дворцы, Бутины, Куличков, Низы.

Причиной временного прекращения подачи газа является необходимость профилактических и ремонтных мероприятий на сетях. Компания "Газсети" призывает жителей с пониманием отнестись к неудобствам, ведь работы проводятся в рамках планового технического обслуживания, направленного на поддержание стабильности и безопасности газоснабжения.

Информацию о ходе работ и восстановлении подачи газа можно уточнить в соответствующих службах или на официальных ресурсах компании. График отключения газа во Львовской области 28 и 29 июля позволяет жителям заранее подготовиться к временным перебоям, а также избежать лишних неудобств.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать