Графік відключення світла у Полтавській області з 25 по 26 липня публікується для своєчасного інформування населення.

Згідно з графіком відключення світла у Полтавській області з 25 по 26 липня, роботи проводитиме АТ «Полтаваобленерго» з метою технічного обслуговування мереж, усунення несправностей, розчищення трас повітряних ліній та реалізації договорів про приєднання нових споживачів, повідомляє Politeka.

Про це інформує Скороходівська громада.

Орієнтовний час відключень – з 08:00 до 17:00–20:00 залежно від конкретної локації. Без електропостачання тимчасово залишаться мешканці смт Скороходове — зокрема вулиці 8-го Березня, Весняна, Залізнична, Козацька, Коханова, Магістральна, Стрілець, Стрілецька, Затишна, Сонячна, Миру, Гоголя та інші.

Також часткові або повні знеструмлення очікуються в селах Бреусівка, Андрійки, Винники, Кащівка, Красносілля, Мальці, Миргородщина, Нова Україна, Новоселівка, Олександрівка Друга, Панасівка, Пригарівка, Рибалки, Сушки, Улинівка, Хмарине, Чечужине, Книшівка, Лозуватка, Чутове, Майдан, Таверівка, Филенкове, Никонорівка, Козаче, Коханівка.

Для уточнення списку адрес із можливими перебоями в електропостачанні рекомендується звернутися на офіційний сайт Скороходівської селищної ради або переглянути відповідний документ. Полтаваобленерго звертається до жителів із проханням з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, оскільки проведені роботи спрямовані на підвищення надійності та безпеки електропостачання.

Рекомендується заздалегідь зарядити мобільні пристрої, підготувати необхідні запаси води та світла, а також при потребі переглянути робочі плани. Графік відключення світла у Полтавській області з 25 по 26 липня публікується для своєчасного інформування населення про планові перебої в електропостачанні.

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