График отключения света в Полтавской области с 25 по 26 июля публикуется для своевременного информирования населения.

Согласно графику отключения света в Полтавской области с 25 по 26 июля работы будет проводиться АО «Полтаваоблэнерго» с целью технического обслуживания сетей, устранения неисправностей, расчистки трасс воздушных линий и реализации договоров о присоединении новых потребителей, сообщает Politeka.

Об этом информирует Скороходовская община .

Ориентировочное время отключения – с 08:00 до 17:00–20:00 в зависимости от конкретной локации. Без электроснабжения временно останутся жители пгт Скороходово — в частности, улицы 8-го Марта, Весенняя, Железнодорожная, Казацкая, Коханова, Магистральная, Стрелец, Стрелецкая, Уютная, Солнечная, Мира, Гоголя и другие.

Также частичные или полные обесточивания ожидаются в селах Бреусовка, Андрюша, Винники, Кащевка, Красноселье, Мальцы, Миргородщина, Новая Украина, Новоселовка, Александровка Вторая, Панасовка, Пригаревка, Рыбалки, Сушки, Улиновка, Хмарино, Чечужине, Таверевка, Филенково, Никоновка, Казачье, Кохановка.

Для уточнения списка адресов с возможными перебоями в электроснабжении рекомендуется обратиться на официальный сайт поселкового совета Скороходовского или просмотреть соответствующий документ. Полтаваоблэнерго обращается к жителям с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, поскольку проведенные работы направлены на повышение надежности и безопасности электроснабжения.

Рекомендуется зарядить мобильные устройства, подготовить необходимые запасы воды и света, а также при необходимости просмотреть рабочие планы. График отключения света в Полтавской области с 25 по 26 июля публикуется для своевременного информирования населения о плановых перебоях в электроснабжении.

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