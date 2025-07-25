Безкоштовне житло для ВПО у Одеській області залишається важливою допомогою для тих, хто через війну шукає безпечний прихисток.

Безкоштовне житло для ВПО у Одеській області доступне для внутрішньо переміщених осіб, які змушені були покинути свої домівки через повномасштабну війну, повідомляє Politeka.

Українці можуть знайти прихисток у приватних осіб, комунальних або державних установах. Інформацію про наявні варіанти розміщення, кількість вільних місць та контакти для зв’язку можна отримати на платформі "Там, де вас чекають".

Для пошуку безоплатного житла переселенцям рекомендовано скористатися сервісом "Прихисток", створеним державою. На сайті необхідно обрати регіон, вказати кількість осіб та склад сім’ї, після чого переглянути доступні пропозиції і зв’язатися з власниками. Аналогічний ресурс працює завдяки волонтерам — це сервіс "Допомагай", де також можна знайти оголошення.

Місцева влада Одеської області, зокрема обласні військові адміністрації та органи самоврядування, забезпечують переселенців безкоштовним соціальним житлом у спеціальних місцях компактного поселення (МКП). Особи, які бажають отримати дім в МКП, повинні повідомити про це під час евакуації, у гуманітарному штабі або звернутися до місцевої влади через гарячі лінії.

Щодо грошової підтримки, переселенці можуть звертатися до територіальних управлінь соціального захисту за місцем перебування для отримання допомоги на проживання. Власники, які надають домівку безкоштовно, мають право на компенсацію та можуть звертатися до органів місцевого самоврядування.

Безкоштовне житло для ВПО у Одеській області залишається важливою допомогою для тих, хто через війну шукає безпечний прихисток.

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