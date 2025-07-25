Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области остается важной помощью для тех, кто из-за войны ищет безопасное убежище.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области доступно для внутренне перемещенных лиц, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за полномасштабной войны, сообщает Politeka.

Украинцы могут найти убежище у частных лиц, коммунальных или государственных учреждениях. Информацию об имеющихся вариантах размещения, количестве свободных мест и контактах для связи можно получить на платформе "Там, де вас чекають" .

Для поиска безвозмездного жилья переселенцам рекомендовано воспользоваться сервисом " Прихисток ", созданным государством. На сайте необходимо выбрать регион, указать количество лиц и состав семьи, после чего посмотреть доступные предложения и связаться с владельцами. Аналогичный ресурс работает благодаря волонтерам – это сервис " Допомагай ", где также можно найти объявления.

Местные власти Одесской области, в частности, областные военные администрации и органы самоуправления, обеспечивают переселенцев бесплатным социальным жильем в специальных местах компактного поселения (МКП). Лица, желающие получить дом в МКП, должны сообщить об этом во время эвакуации, в гуманитарном штабе или обратиться к местным властям через горячие линии.

Относительно денежной поддержки, переселенцы могут обращаться в территориальные управления социальной защиты по месту нахождения для получения помощи на проживание. Владельцы, которые предоставляют дом бесплатно, имеют право на компенсацию и могут обращаться в органы местного самоуправления.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области остается важной помощью для тех, кто из-за войны ищет безопасное убежище.

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