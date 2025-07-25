Безкоштовне житло для ВПО у Харківській області допомагає забезпечити захист та підтримку тим, хто був вимушений залишити свій дім.

Безкоштовне житло для ВПО у Харківській області є можливістю для внутрішньо переміщених осіб, які через війну втратили своє помешкання, отримати тимчасове або безстрокове проживання, повідомляє Politeka.

Про це пишуть Факти.

Переселенці можуть скористатися квартирами або будинками комунальної власності, де домівка надається безоплатно на певний термін із правом подальшої приватизації. Для цього необхідно стати на квартирний облік у місцевих органах влади або Центрах надання адміністративних послуг.

Переселенці, які не мають власного помешкання або площа їхньої квартири менша за встановлені норми, мають право на безкоштовне тимчасове проживання терміном на рік із можливістю продовження. Оплачуються лише комунальні послуги. Перевага надається багатодітним сім’ям, пенсіонерам, вагітним жінкам та непрацездатним особам, дім яких зруйнований або непридатний для життя.

Безстрокове користування доступне учасникам бойових дій, людям з інвалідністю внаслідок війни, родинам загиблих захисників, дітям-сиротам із статусом ВПО. Соціальні домівки надається за договором найму, термін проживання визначається залежно від доходу родини. Переселенці, які мають статус та низький дохід, також можуть претендувати.

Для постановки на квартирний облік потрібно подати заяву до відповідного органу разом із копіями паспорта, довідки ВПО, документів про родинні зв’язки та іншими довідками, що підтверджують право на пріоритетне отримання. Після розгляду заяви заявник і члени сім’ї вносяться до реєстру.

Очікування залежить від наявності вільних приміщень у житловому фонді. Місцева влада має передати дім переселенцям не пізніше трьох робочих днів після його отримання. Час отримання безстрокового чи соціального дому залежить від черговості та умов обліку.

Безкоштовне житло для ВПО у Харківській області допомагає забезпечити захист та підтримку тим, хто був вимушений залишити свій дім через війну.

Джерело: Факти

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