Місцевим мешканцям варто знати прогноз погоди у Харкові на тиждень з 25 до 31 липня, щоб підготуватися до негоди.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 25 до 31 липня обіцяє стабільне тепло з короткочасними сюрпризами, повідомляє Politeka.

Як інформують метеорологи на платформі sinoptik.ua, останні дні поточного місяця подарують мешканцям тепо та сонце.

Місцеві можуть розраховувати на поступове підвищення температури з мінімальними змінами атмосферного тиску, а також лише один день із грозою.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 25 до 31 липня передбачає спекотні будні з температурою вдень від 28 до 34 градусів тепла. Вже у п'ятницю місто зустріне хмарним ранком. Стовпчик термометра зростатиме від 18 до 30 градусів протягом дня.

Вітер буде помірним, без опадів. Атмосферний тиск залишиться стабільним на позначці 746 міліметрів ртутного стовпа. Вологість змінюватиметься від 84 відсотків уранці до 42 у вечірні години.

У суботу, хоч і спека збережеться, а вітер буде помірним, слід чекати грозу в обідні години. Натомість в неділю, понеділок та вівторок очікуються сонячні дні. Температура сягне 30-34 градусів. Вітер буде слабким, від 1 до 2 метрів за секунду.

У наступні дні спека триматиметься, а опадів не передбачається. За прогнозом погоди у Харкові на тиждень з 25 до 31 липня, у середу денна температура триматиметься на рівні 34. Ранок та вечір будуть більш приємними, з показниками у межах 21–28 градусів.

Останній день місяця продовжить радувати сонцем та літнім теплом. У цей день на небі буде дуже мало хмар. Тож варто готувати панамки, сонцезахисні креми та пляшки з водою.

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