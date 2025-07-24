Местным жителям следует знать прогноз погоды в Харькове на неделю с 25 по 31 июля, чтобы подготовиться к непогоде.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 25 по 31 июля обещает стабильное тепло с кратковременными сюрпризами, сообщает Politeka.

Как информируют метеорологи на платформе sinoptik.ua, последние дни текущего месяца подарят жильцам тепло и солнце.

Местные могут рассчитывать на постепенное повышение температуры с минимальными изменениями атмосферного давления, а также один день с грозой.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 25 по 31 июля предполагает жаркие будни с температурой днем от 28 до 34 градусов тепла. Уже в пятницу город встретит пасмурным утром. Столбик термометра будет расти от 18 до 30 градусов в течение дня.

Ветер будет умеренным, без осадков. Атмосферное давление останется стабильным на отметке 746 миллиметров ртутного столба. Влажность будет меняться от 84 процентов утром до 42 в вечерние часы.

В субботу, хоть и жара сохранится, а ветер будет умеренным, следует ожидать грозу в обеденные часы. В воскресенье, понедельник и вторник ожидаются солнечные дни. Температура составит 30-34 градусов. Ветер будет слабым, от 1 до 2 метров в секунду.

В последующие дни жара будет держаться, а осадков не ожидается. По прогнозу погоды в Харькове на неделю с 25 по 31 июля, в среду дневная температура будет держаться на уровне 34. Утро и вечер будут более приятными, с показателями в пределах 21-28 градусов.

Последний день месяца продолжит радовать солнцем и летним теплом. В этот день будет идти дождь. Поэтому следует готовить панамки, солнцезащитные кремы и бутылки с водой.

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