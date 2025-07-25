Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области помогает обеспечить защиту и поддержку тем, кто был вынужден покинуть свой дом.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области является возможностью для внутренне перемещенных лиц, которые в результате потеряли свое жилье, получить временное или бессрочное проживание, сообщает Politeka.

Об этом пишут факты.

Переселенцы могут воспользоваться квартирами или домами коммунальной собственности, где дом предоставляется бесплатно на определенный срок с правом дальнейшей приватизации. Для этого необходимо стать на квартирный учет в местных органах власти или в Центрах предоставления административных услуг.

Переселенцы, не имеющие собственного жилья или площадь их квартиры меньше установленных норм, имеют право на бесплатное временное проживание сроком на год с возможностью продления. Оплачиваются только коммунальные услуги. Предпочтение отдается многодетным семьям, пенсионерам, беременным женщинам и нетрудоспособным лицам, дом которых разрушен или непригоден для жизни.

Бессрочное пользование доступно участникам боевых действий, людям с инвалидностью в результате войны, семьям погибших защитников, детям-сиротам со статусом ВПЛ. Социальные дома предоставляются по договору найма, срок проживания определяется в зависимости от дохода семьи. Переселенцы, имеющие статус и низкий доход, могут претендовать.

Для постановки на квартирный учет нужно подать заявление в соответствующий орган вместе с копиями паспорта, справки ВПЛ, документов о родственных связях и другими справками, подтверждающими право на приоритетное получение. После рассмотрения заявления заявитель и члены семьи вносятся в реестр.

Ожидание зависит от наличия свободных помещений в жилом фонде. Местные власти должны передать дом переселенцам не позднее трех рабочих дней после его получения. Время получения бессрочного либо общественного дома зависит от очередности и условий учета.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области помогает обеспечить защиту и поддержку тем, кто был вынужден покинуть свой дом из-за войны.

Источник: Факты

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