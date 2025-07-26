Новий графік руху транспорту в Дніпрі передбачає зміни, про які варто знати місцевим мешканцям, тож розповідаємо про це детальніше.

У Дніпрі з 24 липня стартував новий графік руху транспорту, який стосується двох автобусних маршрутів, повідомляє Politeka.

Новий графік руху транспорту в Дніпрі, після численних звернень містян, торкнеться автобусів №6К та №9К. Люди просили збільшити кількість рейсів і подовжити час роботи маршруток. І ось тепер зміни офіційно затверджені.

Новий графік руху транспорту в Дніпрі зачіпає маршрути, які були запущені як альтернатива трамваям. Саме ці трамваї наразі не курсують через масштабний ремонт колій на Старому мосту.

Тимчасово їх замінили автобуси, які беруть на себе все навантаження щоденного пасажиропотоку. Пасажири №6К зможуть сісти на перший автобус від площі Старомостової вже о 5:44 ранку. А останній рейс цього буде о 20:47.

У зворотному напрямку, тобто з Інституту мінеральних ресурсів, маршрутка розпочинає їздити о 6:00, а завершує день о 21:07. Час між рейсами в середньому складає приблизно 40 хвилин.

№9К матиме трохи інший розклад. Тут перший рейс стартуватиме з площі Старомостової о 5:40. Завершення заплановане на 21:15. Зі сторони М’ясокомбінату автобуси виїжджатимуть починаючи з 6:10. Останній виїжджатиме о 21:47. Інтервали становлять від 30 до 40 хвилин.

Варто нагадати, що повна реконструкція трамвайної колії, яка розташована на Старому мосту, коштуватиме міському бюджету 348 мільйонів гривень. Проведення цих робіт доручили компанії "Дніпромонтаж".

Це приватне підприємство вже добре відоме у нашому облцентрі, зокрема завдяки участі у кількох масштабних інфраструктурних об’єктах. Роботи триватимуть приблизно півтора року.

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