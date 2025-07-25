Обмеження руху на Прикарпатті створять деякі незручності для місцевих мешканців, тож розповідаємо, кому гготуватись.

Водіям, які планують маршрути через Косівський район, варто звернути увагу на обмеження руху на Прикарпатті, повідомляє Politeka.

Вже з 4 серпня 2025 року на ділянці автодороги Р-24 у селі Яворів розпочнеться масштабний ремонт. У зв'язку з цим проїзд транспорту буде повністю закрито.

Обмеження руху на Прикарпатті пов’язане з реконструкцією мосту через річку Рибницю, який розташований на 56 кілометрі дороги Р-24, що веде з Татарова у напрямку Кам’янця-Подільського.

Саме ця переправа, яка з'єднує Яворів із рештою маршруту, потребує негайного втручання. Проїзд на цій ділянці зупиняється для всіх видів транспорту без винятку.

Обмеження руху на Прикарпатті обґрунтоване тим, що споруда, яка стоїть тут роками, буде повністю демонтована. Її замінять на сучасну модульну конструкцію.

Новий міст надає Японія в межах партнерського проєкту Агентства відновлення України разом із JICA. Це допоможе швидко відновити безпечне сполучення на одному з головних маршрутів регіону.

Оновлений міст не лише прискорить пересування, а й витримуватиме вагу більшої техніки, що особливо важливо в умовах нинішньої логістики.

На час проведення робіт буде організовано об’їзд. Заїжджати можна буде через село Криворівня, далі через Верхній Ясенів, Усть-Путилу, Старі Кути і Косів. Маршрут пролягає по дорогах Р-62, Р-20 та знову виходить на Р-24.

Нагадаємо, що траса Р-24 має стратегічне значення. Нею регулярно перевозять гуманітарні вантажі, будматеріали тощо. "Укравтодор" просить водіїв поставитися з розумінням до змін і за можливості планувати маршрути з урахуванням нововведень.

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