Ограничения движения на Прикарпатье создадут некоторые неудобства для местных жителей, поэтому рассказываем, кому готовиться.

Водителям, которые планируют маршруты через Косовский район, следует обратить внимание на ограничение движения на Прикарпатье , сообщает Politeka.

Уже с 4 августа 2025 г. на участке автодороги Р-24 в селе Яворов начнется масштабный ремонт. В этой связи проезд транспорта будет полностью закрыт.

Ограничение движения на Прикарпатье связано с реконструкцией моста через реку Рыбницу, который расположен на 56 километре дороги Р-24, ведущей из Татарова в направлении Каменец-Подольского.

Именно эта переправа, соединяющая Яворов с остальным маршрутом, требует немедленного вмешательства. Проезд на этом участке останавливается для всех видов транспорта без исключения.

Ограничение движения на Прикарпатье обосновано тем, что стоящее здесь годами сооружение будет полностью демонтировано. Ее заменят современной модульной конструкцией.

Новый мост предоставляет Япония в рамках партнерского проекта Агентства восстановления Украины вместе с JICA. Это поможет быстро восстановить безопасное сообщение на одном из главных маршрутов региона.

Обновленный мост не только ускорит передвижение, но будет выдерживать вес большей техники, что особенно важно в условиях нынешней логистики.

На время проведения работ будет организован объезд. Заезжать можно будет через село Криворовня, дальше через Верхний Ясенов, Усть-Путило, Старые Куты и Косов. Маршрут пролегает по дорогам Р-62, Р-20 и снова выходит на Р-24.

Напомним, что трасса Р-24 имеет стратегическое значение. Ею регулярно перевозят гуманитарные грузы, стройматериалы и т.д. "Укравтодор" просит водителей отнестись с пониманием к изменениям и по возможности планировать маршруты с учетом нововведений.

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