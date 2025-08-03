Безкоштовне житло для ВПО у Київській області доступне для тих, хто шукає стабільність і готовий підтримувати домашній побут.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області надається у кількох населених пунктах, і зокрема в столиці та Бородянському районі, повідомляє Politeka.

Актуальні вакансії щодо розміщення надає сайт "Допомагай".

Особи, які були змушені залишити свої домівки, можуть знайти тимчасове розміщення з необхідними умовами для життя, за умови надання незначної побутової допомоги господарям.

У селі Клавдієво-Тарасове (Бучанський район), доступна окрема кімната для чоловіка похилого віку. Житло облаштоване всім необхідним — холодильник, плита, мікрохвильова піч, телевізор, інтернет, посуд. У будинку пічне опалення, туалет — на подвір’ї. Душова та пральна машина знаходяться в окремій будівлі поряд. Поруч є крамниці, ліс, озеро, транспортне сполучення з Києвом.

У Києві на вулиці Печенізькій шукають жінку для проживання з господаркою з інвалідністю. В обмін — кімната у двокімнатній квартирі, продукти, комунальні послуги. Потрібна допомога з приготуванням їжі, підтримкою порядку, повсякденними справами.

Ще одне місце — поруч зі станцією метро Берестейська. Надається кімната з усіма зручностями для охайної, самостійної жінки. Необхідно допомагати у побуті та супроводжувати до лікарні за потреби. У будинку є укриття, квартира забезпечена технікою та необхідними речами.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області доступне для тих, хто шукає стабільність і готовий підтримувати домашній побут.

До слова, також повідомлялося про графік відключення світла в Київській області з 24 по 25 липня, який спрямований на довгострокову стабільність електросистеми.

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