Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области доступно для тех, кто ищет стабильность и готов поддерживать домашний быт.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предоставляется в нескольких населенных пунктах, и в частности в столице и Бородянском районе, сообщает Politeka.

Актуальные вакансии по размещению предоставляет сайт "Допомагай".

Лица, вынужденные покинуть свои дома, могут найти временное размещение с необходимыми условиями для жизни, при условии предоставления незначительной бытовой помощи хозяевам.

В селе Клавдиево-Тарасово (Бучанский район), доступна отдельная комната для пожилого мужчины. Жилье обустроено всем необходимым — холодильник, плита, микроволновка, телевизор, интернет, посуда. В доме печное отопление, туалет – во дворе. Душевая и стиральная машина находятся в отдельном здании рядом. Рядом есть магазины, лес, озеро, транспортное сообщение с Киевом.

В Киеве на улице Печенежской ищут женщину для проживания с хозяйкой с инвалидностью. В обмен – комната в двухкомнатной квартире, продукты, коммунальные услуги. Нужна помощь с приготовлением пищи, поддержанием порядка, повседневными делами.

Еще одно место – рядом со станцией метро Берестейская. Предоставляется комната со всеми удобствами для чистоплотной, самостоятельной женщины. Необходимо помогать в быту и сопровождать больницу при необходимости. В доме есть укрытие, квартира снабжена техникой и необходимыми вещами.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области доступно для тех, кто ищет стабильность и готов поддерживать домашний быт.

К слову, также сообщалось о графике отключения света в Киевской области с 24 по 25 июля, который направлен на долгосрочную стабильность электросистемы.

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