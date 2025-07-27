Обмеження руху в Чернівцях є тимчасовим заходом, який дозволить забезпечити ефективне оновлення комунальної інфраструктури та підвищити безпеку на вулицях.

Обмеження руху в Чернівцях торкнулося кількох вулиць, де тимчасово перекрили проїзд для всіх видів транспорту, повідомляє Politeka.

Відповідне повідомлення оприлюднила Чернівецька міська рада.

Причина – проведення ремонтних робіт на різних об’єктах інфраструктури.

Із 23 липня до 8 серпня повністю перекрито ділянку вулиці А. Жуковського: від площі Філармонії до вулиці Б. Хмельницького. Там триває оновлення газової системи. Одночасно, з 23 липня до 21 серпня, частково обмежено проїзд на вул. Прутській (біля будинку №23-А) та Машинобудівників (поряд з будинком №10) – через реконструкцію водопровідної мережі.

Окремо зазначається, що з 24 липня до 20 грудня включно рух транспорту повністю зупинено на Хрещатинській. Обмеження стосується відрізку від будинку №29 до перехрестя з вул. Сокирянською. Причина – капітальний ремонт дорожнього покриття.

Міська рада звертається до водіїв із проханням заздалегідь планувати маршрути та враховувати зміни в організації руху. Обмеження руху в Чернівцях є тимчасовим заходом, який дозволить забезпечити ефективне оновлення комунальної інфраструктури та підвищити безпеку на вулицях.

До слова, раніше також повідомлялося про обмеження у місті. Зокрема, на Вокзальній. Від будинку 38 до 38-А пересування транспорту буде зупинено аж до 30 л. 2025 року. Причина проста - ремонтують зливовий перехват. Друга ділянка - Героїв Майдану. Тут роботи триватимуть з 17 по 27 липня. У цей період з 09:00 до 16:30 заборонене паркування, бо оновлюватимуть електромережі.

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