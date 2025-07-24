Новий графік поїздів в Миколаєві поповниться маршрутом до Івано-Франківська, який пролягає через кілька обласних центрів, повідомляє Politeka.

Як інформує пресслужба "Укрзалізниці" в Телеграмі, нововведення відкриває для пасажирів ще один напрямок, який стане у пригоді тим, хто подорожує у справах, їде до родичів чи на відпочинок.

Новий графік поїздів в Миколаєві передбачає запуск нового рейсу №209\210. Він вирушатиме з нашого облцентру до Івано-Франківська з 1 серпня. Пасажири проїжджатимуть через такі міста, як Львів, Тернопіль, Хмельницький і Вінниця.

Відправлення з початкової станції заплановане на непарні числа о 15:54. До Івано-Франківська пасажири прибуватимуть близько 12:30 наступного дня. У зворотному напрямку№209\210 курсуватиме у парні дні, з відправленням о 13:05 та прибуттям до кінцевої о 9:24 наступного ранку.

Як уточнили в компанії, новий графік поїздів в Миколаєві передбачає, що маршрут пролягатиме також через станції Новий Буг, Долинська, ім. Тараса Шевченка, Корсунь, Біла Церква та далі на захід.

Вагони у складі представлені як купе, так і плацкартом, тож кожен пасажир зможе обрати комфортний варіант відповідно до своїх уподобань і бюджету.

У "Укрзалізниці" зауважили, що мешканці сусідніх регіонів, зокрема Херсона, також зможуть скористатися №209\210. Для цього достатньо дістатися до початкової станції на пасажирських складах № 319, № 101 або № 109.

Продаж квитків на рейс №209 та 210 відкривається за 10 днів до виїзду, тож усі охочі мають змогу завчасно спланувати подорож.

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