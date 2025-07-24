Новый график поездов в Николаеве пополнится маршрутом в Ивано-Франковск, который проходит через несколько областных центров, сообщает Politeka.

Как информирует прессслужба "Укрзалізниці" в Телеграмме, нововведение открывает для пассажиров еще одно направление, которое пригодится тем, кто путешествует по делам, едет к родственникам или на отдых.

Новый график поездов в Николаеве предполагает запуск нового рейса №209/210. Он будет отправляться из нашего облцентра в Ивано-Франковск с 1 августа. Пассажиры будут проезжать через такие города как Львов, Тернополь, Хмельницкий и Винница.

Отправление с начальной станции запланировано на нечетные числа в 15:54. В Ивано-Франковск пассажиры будут прибывать около 12:30 на следующий день. В обратном направлении №209\210 будет курсировать в парные дни, с отправлением в 13:05 и прибытием к конечной в 9:24 на следующее утро.

Как уточнили в компании, новый график поездов в Николаеве предусматривает, что маршрут будет проходить через станции Новый Буг, Долинская, им. Тараса Шевченко, Корсунь, Белая Церковь и дальше на запад.

Вагоны в составе представлены как купе, так и плацкартом, так что каждый пассажир сможет выбрать комфортный вариант в соответствии со своими предпочтениями и бюджетом.

В "Укрзалізниці" отметили, что жители соседних регионов, в частности Херсона, также смогут воспользоваться №209\210. Для этого достаточно добраться до начальной станции на пассажирских складах №319, №101 или №109.

Продажа билетов на рейс №209 и 210 открывается за 10 дней до выезда, поэтому все желающие могут заранее спланировать путешествие.

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