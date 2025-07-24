Прогноз погоди у Запоріжжі на 10 днів вже доступний для місцевих мешканців, тож розповідаємо, до чого готуватися.

Прогноз погоди у Запоріжжі на 10 днів демонструє чітку тенденцію до стабільного літнього тепла, але з можливими грозами, повідомляє Politeka.

Як інформують метеорологи на платформі sinoptik.ua, 24.07 місто прокинулось під променями сонця, і така картина залишатиметься актуальною практично до самого початку серпня.

Прогноз погоди у Запоріжжі на 10 днів передбачає денну температуру, яка поступово підійматиметься до позначки плюс 36. Водночас нічні показники залишаться цілком комфортними, у межах від 20 до 25 градусів тепла.

Починаючи з четверга і до неділі включно, температурна крива зростає з позначки плюс 32 до плюс 35. Пік спеки очікується 29 та 30 числа. Саме тоді стовпчики термометрів коливатимуться між 24 вночі та 36 удень.

Прогноз погоди у Запоріжжі на 10 днів свідчить, що лише в один із днів можливі опади. Мова йде про 28.07. Тоді хмарна обстановка змінить ясне ранкове небо, і вдень очікується гроза з рясним дощем. Однак вже ближче до вечора негода вщухне, й сонце знову проб’ється крізь хмари.

Всі інші дні, зокрема з 29.07 до 2.08 обіцяють бути ясними або переважно сонячними. Тобто можна сміливо планувати прогулянки, поїздки на природу або відпочинок на відкритому повітрі.

Окрему увагу варто звернути на вологість повітря. Вона поступово знижуватиметься протягом усього періоду. Перші дні ще залишатимуться трохи вологими після нічної прохолоди, проте з наближенням серпня ситуація стабілізується, і повітря стане сухішим. Завдяки цьому спека переноситиметься дещо легше.

Загалом мешканці та гості міста можуть налаштовуватись на спекотний, але в цілому приємний кінець місяця і початок серпня.

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