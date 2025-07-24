Прогноз погоды в Запорожье на 10 дней уже доступен для местных жителей, поэтому рассказываем, к чему готовиться.

Прогноз погоды в Запорожье на 10 дней демонстрирует четкую тенденцию к стабильному летнему теплу, но с возможными грозами, сообщает Politeka.

Как информируют метеорологи на платформе sinoptik.ua, 24:07 город проснулся под лучами солнца, и такая картина будет оставаться актуальной практически до начала августа.

Прогноз погоды в Запорожье на 10 дней предусматривает дневную температуру, которая будет постепенно подниматься до отметки плюс 36. В то же время ночные показатели останутся вполне комфортными, в пределах от 20 до 25 градусов тепла.

Начиная с четверга и по воскресенье включительно, температурная кривая растет с отметки плюс 32 до плюс 35. Пик жары ожидается 29 и 30 числа. Тогда столбики термометров будут колебаться между 24 ночью и 36 днем.

Прогноз погоды в Запорожье на 10 дней свидетельствует о том, что лишь в один из дней возможны осадки. Речь идет о 28.07. Тогда пасмурная обстановка сменит ясное утреннее небо, и днем ожидается гроза с обильным дождем. Однако уже ближе к вечеру ненастье утихнет, и солнце снова пробьется сквозь тучи.

Все остальные дни, в том числе с 29.07 до 2.08, обещают быть ясными или преимущественно солнечными. То есть можно смело планировать прогулки, поездки на природу или отдых на открытом воздухе.

Отдельное внимание следует обратить на влажность воздуха. Она будет постепенно снижаться в течение всего периода. Первые дни будут оставаться немного влажными после ночной прохлады, однако с приближением августа ситуация стабилизируется, и воздух станет более сухим. Благодаря этому жара будет переноситься несколько легче.

В общем, жители и гости города могут настраиваться на жаркий, но в целом приятный конец месяца и начало августа.

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