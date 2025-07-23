Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 24 по 30 липня свідчить про переважно жаркі умови з короткочасними вологими вставками, що можуть дещо освіжити атмосферу.

Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 24 по 30 липня обіцяє чергування спекотних днів із короткочасними опадами, повідомляє Politeka.

Таку іфнормацію надає сайт meteofor.

Вже 24 числа температура повітря досягне +32°C, проте наступного дня різко впаде до +22°C, після чого знову підвищиться до +31°C і опуститься до +20°C 26 числа. Після цього стовпчик термометра почне знову зростати, досягнувши пікових +36°C 29 числа, з подальшим поступовим зниженням наприкінці тижня.

Напрямок вітру змінюватиметься, в основному дмучи з заходу, північного заходу, півночі, південного сходу та півночі. Сила поривів становитиме від 3 до 12 метрів за секунду. Найсильніші пориви будуть зафіксовані 24 числа — до 12 м/с, що може призвести до деяких незручностей у відкритих місцях.

Опадів очікується небагато, однак 24 липня можливий дощ з інтенсивністю 1,3 мм. Також невеликі опади у вигляді дощу пройдуть 30 липня (4,3 мм), 27-го (0,2 мм), 28-го (0,8 мм) та 29-го (0,9). Решта днів буде переважно сухою.

Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 24 по 30 липня свідчить про переважно жаркі умови з короткочасними вологими вставками, що можуть дещо освіжити атмосферу. Високі температури вимагатимуть уваги до гідратації і захисту від сонця.

Враховуючи мінливість погодних параметрів, мешканцям і гостям міста слід бути готовими до різних сценаріїв, адже як спекотні, так і прохолодні дні можуть впливати на самопочуття. Рекомендується слідкувати за оновленнями прогнозу, щоб ефективно планувати повсякденні справи і відпочинок.

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