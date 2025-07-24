Причиною обмеження руху транспорту в Дніпрі є проведення термінових ремонтних робіт на теплових мережах.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі введно через масштабні роботи на теплових мережах міста, проте зміни носять лише тимчасовий характер, повідомляє Politeka.net.

Таку інформацію оприлюднило комунальне підприємство "Теплоенерго".

До 28 липня введено часткове обмеження руху транспорту в Дніпрі. Зокрема, повністю перекрито рух транспорту на вулиці Володимира Антоновича — на відрізку від будинку номер сімнадцять до перехрестя з проспектом Олександра Поля біля будинку номер 13.

Причиною перекриття є проведення термінових ремонтних робіт на теплових мережах. Фахівці підприємства зазначають, що ці роботи мають надзвичайно важливе значення для підготовки до опалювального сезону. На зазначеній ділянці було виявлено значне зношення трубопроводу, яке може призвести до аварійних ситуацій, зокрема витоку гарячої води в зимовий період.

Щоб попередити масштабні технічні несправності та уникнути потенційної небезпеки, було прийнято рішення терміново розпочати ремонт.

Міська рада закликає водіїв заздалегідь враховувати обмеження руху транспорту в Дніпрі та зміни у схемі пересування та планувати альтернативні маршрути. Для об’їзду рекомендується користуватися наступними вулицями:

вулиця Короленка,

вулиця Ульянова,

вулиця Леваневського.

Також міська влада перепрошує мешканців і гостей міста за тимчасові незручності та просить поставитися до ситуації з розумінням. Мета цих заходів — забезпечення безпечного та стабільного проходження опалювального сезону, уникнення аварійних ситуацій і збереження комфорту громадян у холодну пору року.

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