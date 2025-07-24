Причиной ограничения движения транспорта в Днепре есть проведение срочных ремонтных работ на тепловых сетях.

Ограничения движения транспорта в Днепре введены из-за масштабных работ на тепловых сетях города, однако изменения носят лишь временный характер, сообщает Politeka.net.

Такую информацию обнародовало коммунальное предприятие "Теплоэнерго".

До 28 июля ввели частичное ограничение движения транспорта в Днепре. В частности, полностью перекрыто движение транспорта по улице Владимира Антоновича — на отрезке от дома номер семнадцать до перекрестка с проспектом Александра Поля возле дома номер 13.

Причиной перекрытия является проведение срочных ремонтных работ на тепловых сетях. Специалисты предприятия отмечают, что эти работы имеют очень важное значение для подготовки к отопительному сезону. На указанном участке был обнаружен значительный износ трубопровода, который может привести к аварийным ситуациям, в частности утечке горячей воды в зимний период.

Чтобы предотвратить масштабные технические неисправности и избежать потенциальной опасности, было принято решение срочно начать ремонт.

Городской совет призывает водителей заранее учитывать ограничения движения транспорта в Днепре и изменения в схеме передвижения и планировать альтернативные маршруты. Для объезда рекомендуется пользоваться следующими улицами:

ул. Короленко,

улица Ульянова,

улица Леваневского.

Также городские власти извиняются жителям и гостям города за временные неудобства и просят отнестись к ситуации с пониманием. Цель этих мероприятий — обеспечение безопасного и стабильного прохождения отопительного сезона, избегание аварийных ситуаций и сохранение комфорта граждан в холодное время года.

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