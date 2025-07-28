Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області дає шанс знайти прихисток у складний період.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області продовжує залишатися важливою складовою допомоги тим, хто через бойові дії втратив можливість безпечно проживати у своїх домівках, повідомляє Politeka.

Зокрема, чимало варіантів доступні на сайті "Допомагай".

У регіоні є кілька варіантів розміщення, зокрема для осіб різного віку, статі та соціального статусу.

У місті Дніпро, на вулиці Савкіна, пропонується кімната в трикімнатній квартирі. У помешканні є газ, бойлер, інтернет, працює ліфт. Поруч розташовані природні зони — річка, озеро, а також інфраструктура: магазини, лікарня, парк і станція метро. Вартість — 3000 гривень на місяць, додатково — оплата комунальних послуг (700 грн узимку, 500 грн улітку). Проживання передбачає сусідство з власницею квартири.

У Васильківці, в приватному будинку, здаються дві кімнати. Житло обладнане всім необхідним: є кухня, санвузол, опалення, техніка. Перевага — людям віком від 50 років, які мають досвід проживання в приватному секторі. Проживання передбачає спільний побут із жінкою літнього віку. Важливо підтримувати порядок у помешканні та на присадибній території.

Ще один варіант — у П’ятихатках. Тут надається безкоштовне проживання в сільському будинку. Умови прості: опалення — дровами, електропостачання присутнє, зручності — надворі. Місце призначене для самотнього чоловіка, сироти, особи з інтернату або пенсіонера, готового допомагати по господарству. Умови включають безкоштовне харчування, одяг, засоби гігієни.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області дає шанс знайти прихисток у складний період, за умови взаємоповаги, відповідальності та порядності з боку претендентів.

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