Новий графік поїздів у Дніпрі відкриває більше можливостей для тих, хто хоче дістатися до країн Європи.

Новий графік поїздів у Дніпрі передбачає, що з кінця липня пасажири з нашого міста зможуть зручніше планувати поїздки через Чоп, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі "Укрзалізниці", зміни торкнулися популярного маршруту, який з’єднує Схід і Захід України та надає зручні стиковки з міжнародними напрямками.

Новий графік поїздів у Дніпрі почне діяти з 31 липня. Саме тоді оновлений № 39/40, який курсує між Запоріжжям і Солотвином, вирушатиме у новому режимі через Чоп.

Для пасажирів це означає значно більше зручностей, адже там можна буде легко пересісти на закордонні рейси до Угорщини, Чехії та Словаччини. Відправлення з нашого облцентру заплановане на 18:17, а прибуття до Чопа - на 13:35 наступного дня.

Новий графік поїздів у Дніпрі передбачає також зручні пересадки. З Чопа доступні рейси до угорського Захоня, словацького Кошице, Праги та Будапешта. Пасажирам більше не доведеться витрачати час на складні маршрути.

У зворотному напрямку№ 39/40 відправлятиметься о 13:37, а в наш облцентр прибуватиме близько 08:37, після чого курсуватиме далі до Запоріжжя.

Цей маршрут особливо корисний для жителів східного Закарпаття. Завдяки змінам мешканці Солотвиного, Тячева, Хуста, Берегового та інших міст зможуть зручно прямувати до Європи. Так само легко буде повернутись назад.

Ті, хто приїздить із Чехії, Словаччини чи Угорщини, зможуть дістатися Солотвиного чи Хуста без зайвих пересадок. Наразі "Укрзалізниця" продовжує адаптувати рейси до потреб пасажирів та дбати про зручність подорожей.

Розклад усіх змін уже доступний на офіційному сайті компанії. Придбати квитки можна через мобільний додаток, на офіційному сайті або у касах на вокзалах.

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