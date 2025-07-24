Новый график поездов в Днепре открывает больше возможностей для тех, кто хочет добраться до Европы.

Новый график поездов в Днепре предполагает, что с конца июля пассажиры нашего города смогут удобнее планировать поездки через Чоп, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе "Укрзалізниці", изменения коснулись популярного маршрута, соединяющего Восток и Запад Украины и предоставляющего удобные стыковки с международными направлениями.

Новый график поездов в Днепре начнет действовать с 31 июля. Именно тогда обновленный №39/40, курсирующий между Запорожьем и Солотвином, будет отправляться в новом режиме через Чоп.

Для пассажиров это значит гораздо больше удобств, ведь там можно будет легко пересесть на зарубежные рейсы в Венгрию, Чехию и Словакию. Отправление из нашего облцентра запланировано на 18:17, а прибытие в Чоп - на 13:35 на следующий день.

Новый график поездов в Днепре предусматривает удобные пересадки. Из Чопа доступны рейсы в венгерский Захонь, словацкий Кошице, Прагу и Будапешт. Пассажирам больше не придется тратить время на сложные маршруты.

В обратном направлении № 39/40 будет отправляться в 13:37, а в наш облцентр будет прибывать около 08:37, после чего будет курсировать дальше в Запорожье.

Этот маршрут особенно полезен жителям восточного Закарпатья. Благодаря переменам жители Солотвиного, Тячева, Хуста, Берегового и других городов смогут удобно отправиться в Европу. Также легко будет вернуться назад.

Те, кто приезжает из Чехии, Словакии или Венгрии, смогут добраться до Солотвиного или Хуста без лишних пересадок. В настоящее время "Укрзалізниця" продолжает адаптировать рейсы к потребностям пассажиров и заботиться об удобстве путешествий.

Расписание всех изменений уже доступно на официальном сайте компании. Купить билеты можно через мобильное приложение, на официальном сайте или в кассах на вокзалах.

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