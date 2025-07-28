Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области дает шанс найти убежище в сложный период.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области продолжает оставаться важной составляющей помощи тем, кто из-за боевых действий упустил возможность безопасно проживать в своих домах, сообщает Politeka.

В частности, многие варианты доступны на сайте "Допомагай".

В регионе есть несколько вариантов размещения, в частности для лиц всех возрастов, пола и социального статуса.

В городе Днепр, по улице Савкина, предлагается комната в трехкомнатной квартире. В доме есть газ, бойлер, интернет, работает лифт. Рядом расположены природные зоны – река, озеро, а также инфраструктура: магазины, больница, парк и станция метро. Стоимость – 3000 гривен в месяц, дополнительно – оплата коммунальных услуг (700 грн зимой, 500 грн летом). Проживание предполагает соседство с владелицей квартиры.

В Васильковке, в частном доме, сдаются две комнаты . Жилье оборудовано всем необходимым: есть кухня, санузел, отопление, техника. Преимущество — людям старше 50 лет, имеющим опыт проживания в частном секторе. Проживание предполагает общий быт с пожилой женщиной. Важно поддерживать порядок в доме и на приусадебной территории.

Еще один вариант – в Пятихатках. Здесь предоставляется бесплатное проживание в деревенском доме. Условия простые: отопление – дровами, электроснабжение присутствует, удобства – на улице. Место предназначено для одинокого мужчины, сироты, лица из интерната или пенсионера, готового помогать по хозяйству. Условия включают бесплатное питание, одежду, средства гигиены.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области дает шанс найти убежище в сложный период, при условии взаимоуважения, ответственности и порядочности со стороны претендентов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать