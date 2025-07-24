Обмеження руху транспорту в Києві триватиме декілька днів, проте варто знати, де саме у місті діятимуть незручності для містян та гостей столиці, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала прес-служба КМДА.

З 25 по 28 липня на водіїв, які рухаються через Солом’янську площу, очікують тимчасові обмеження руху транспорту в Києві. У нічний час, з дев’ятої вечора до п’ятої години ранку, буде частково перекрито ділянку дороги від вулиці Солом’янської до проспекту Повітряних Сил та вулиці Митрополита Василя Липківського.

Таку інформацію оприлюднила комунальна корпорація «Київавтодор», пояснивши, що на вказаній ділянці триватимуть активні дорожні роботи. Працівники шляхово-експлуатаційного управління Солом’янського району проводитимуть укладання нового шару асфальтобетонного покриття, що дозволить значно покращити стан проїжджої частини.

Роботи проводитимуться виключно у нічний час, аби мінімізувати дискомфорт для мешканців району та учасників дорожнього руху. У «Київавтодорі» закликають водіїв заздалегідь враховувати ці зміни у своїх маршрутах та з розумінням поставитися до тимчасових обмежень.

Також варто підкреслити, що у столиці продовжують оновлювати вуличну інфраструктуру, і в межах планового ремонту дорожнього покриття до 10 вересня частково діє обмеження руху транспорту в Києві на вулиці Оноре де Бальзака.

Комунальники звертаються до жителів району та гостей столиці з проханням поставитися з розумінням до ситуації та уважно слідкувати за дорожніми знаками й попереджувальними вказівками, розміщеними у зоні проведення робіт.

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