Ограничение движения транспорта в Киеве продлится несколько дней, однако следует знать, где именно в городе будут действовать неудобства для горожан и гостей столицы, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовала пресс-служба КГГА.

С 25 по 28 июля водителей, которые двигаются через Соломенскую площадь, ожидают временные ограничения движения транспорта в Киеве. В ночное время, с девяти вечера до пяти утра, будет частично перекрыт участок дороги от улицы Соломенской до проспекта Воздушных Сил и улицы Митрополита Василия Липковского.

Такую информацию обнародовала коммунальная корпорация «Киевавтодор», объяснив, что на данном участке будут продолжаться активные дорожные работы. Сотрудники дорожно-эксплуатационного управления Соломенского района будут проводить укладку нового слоя асфальтобетонного покрытия, что позволит значительно улучшить состояние проезжей части.

Работы будут проводиться исключительно в ночное время, чтобы минимизировать дискомфорт для жителей района и участников дорожного движения.

Также следует подчеркнуть, что в столице продолжают обновлять уличную инфраструктуру, и в рамках планового ремонта дорожного покрытия до 10 сентября частично действует ограничение движения транспорта в Киеве по улице Оноре де Бальзака.

Коммунальщики обращаются к жителям района и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием к ситуации и внимательно следить за дорожными знаками и предупредительными указаниями, размещенными в зоне проведения работ.

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