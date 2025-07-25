Невдовзі відбудеться підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області, тож розповідаємо про це детальніше.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області, зокрема на сміття, скоригують через реальні витрати на утилізацію, повідомляє Politeka.

Як інформують в Моршинській міській раді, з 1 вересня жителі одинадцяти сіл громади платитимуть більше за вивезення побутових відходів. Відбудеться підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області.

Приватний підприємець Микола Колега, який займається збором і вивезенням, заявив про намір переглянути розцінки. Причина цілком зрозуміла, адже Стрийська міська рада ухвалила рішення, яким вартість утилізації однієї тонни змішаних побутових відходів зростає з 700 гривень до 750.30.

Нова ціна набуде чинності з вересня 2025 року. Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області зачепить мешканців таких сіл як Довге, Фалиш, Станків, Лисовичі, Баня Лисовицька, Долішнє, Горішнє, Нижня і Верхня Лукавиця, Воля Задеревацька та Задеревач.

Для кожного з цих населених пунктів буде діяти єдина ставка у розмірі 320.40 за один кубічний метр. Якщо порахувати на одну особу, то це виходить 32 гривні на місяць.

В основі розрахунків лежить норма накопичення сміття. Вона становить 0,240 тонни або 1,2 кубічного метра на людину щороку. В цю суму закладено цілу низку витрат.

Наприклад, витрати на пальне і запчастини залишилися на рівні 67.87 за кубічний метр. На оплату праці працівників передбачено 33.96. Ще трохи більше десяти грн йде на амортизацію та єдиний соціальний внесок.

Крім того, вартість включає загальновиробничі витрати у розмірі понад 10 грн, а також адміністративні у 9.49. Ще понад 10 виділено на збут. Сума, яку мешканці платитимуть без урахування податку на додану вартість, становить 141.99. З ПДВ вона виростає до 170.33.

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