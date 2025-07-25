Місцеві мешканці помітили, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області б'є по гаманцю.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області з початку цього року вдарило по сімейних бюджетах місцевих, повідомляє Politeka.

У селі Буша жителі не приховують свого обурення. Зараз кубометр води у них коштує 63.84 гривень, що є найбільшою ставкою в усій Ямпільській громаді.

За словами виконувачки обов’язків старости Оксани Кучервей, підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області відбулося з першого лютого. До цього вода коштувала 45 гривень за кубометр.

А для людей, у яких немає лічильників, розцінки фіксовані і становили 230 грн з кожної особи. У самому Ямполі водопосачання обходиться майже вдвічі дешевше, а саме 30.17.

Постачання води у Буші забезпечує комунальне підприємство з тією ж назвою. Сюди ж входять села Дорошівка та Слобода Бушанська. Загалом КП обслуговує п’ять населених пунктів.

Місцеві мешканці висловлюють своє невдоволення публічно. Галина Гладка, яка платить за лічильником, каже, що заробітків у селі майже немає. Витрати на воду й електрику забирають усе, що вдається заробити, а на саме життя грошей майже не залишається. Щомісячні витрати на водопостачання, за її словами, складають у середньому до 400 грн.

Ще одна мешканка села, Світлана Телець, яка має в Буші садибу, впевнена, що ціна абсолютно необґрунтована. Вона називає розцінки абсурдними і наголошує, що людям не пояснюють, як саме формується вартість.

Директорка КП "Буша" Аліна Стародуб каже, що причина підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області полягає у зношеності мереж. За її словами, витрати на електроенергію займають 63 відсотки від усієї вартості.

Джерело: Суспільне

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